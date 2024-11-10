振興東部秋冬觀光第1棒 謝金燕赴台東勁歌熱舞

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（中央社記者洪素津台北10日電）歌手謝金燕、盧廣仲、彭佳慧等人昨天在「嗨！出發吧來台東」演唱會熱力表演，成為振興東部秋冬觀光第1棒，寵粉的謝金燕除了勁歌熱舞外，還特地準備限定禮物送給在場觀眾。

「嗨！出發吧來台東」演唱會昨天在台東海濱公園正式開唱，吸引數萬名樂迷們到場聽歌，11月9日、10日2晚共邀請13組超強卡司。電音天后謝金燕昨晚壓軸演出，凍齡有術的她熱舞展現完美體態，更對著台東粉絲熱情喊話：「come on！台東！」，氣氛嗨到最高點。

謝金燕笑問：「看到姐姐開不開心？」逗得台下回以熱情尖叫聲，演唱會中她特別把抒情歌「月彎彎」改編成EDM版本，接著演唱「含淚跳恰恰」、「練舞功」等歌曲。除了演出，謝金燕也把握這次到台東的時光，趁機品嘗許多道地美食。

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金曲歌后彭佳慧昨天打頭陣登台，一連飆唱「相見恨晚」、「大齡女子」、「舊夢」，讓現場樂迷們跟著大聲唱和。她親切地與台下話家常，也呼籲大家在台東好好旅行放鬆一下。

今天還有第2晚演唱會，將由林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy壓軸登場。「嗨！出發吧來台東」演唱會由三立電視製播，在東風頻道、MTV及三立新聞網同步播出。（編輯：張雅淨）1131110