吳獻為自己而唱 新專輯記錄人生盼10年後不後悔

（中央社台北11日電）歌手吳獻推出新專輯「Good Enough」，他表示，從小就對音樂感興趣，但26歲時突然發現會對演出怯場，透過印度瑜伽和創作抒發心情才孕育出專輯，想為自己而唱，也希望10年後不後悔。

吳獻在專輯中放入從電影、動漫等領域獲得的靈感創作出「銀色的移動城堡」、「魔法一變」等歌曲。他接受中央社記者專訪表示，從小就對音樂感興趣，曾參加合唱團，之後又讀了五專加入吉他社，便開始決定好好耕耘這條路。

吳獻表示，26歲那年發現自己突然對於登台演出感到怯場，在此時接觸到印度瑜伽和「老子」、「莊子」等思想，「比起大家熟悉的動作，印度瑜伽注重心態，像是要用瑜伽的方式活在當下，所以我同時也有在冥想。」他笑說，當時重新整理了生活與情緒，甚至會每天早上都6、7點就起床，會跟著印度瑜伽的飲食方式，吃薑黃、蜂蜜等食物。

吳獻表示，當時的調整至今都對他受益無窮，像是能用更自在的方式面對演出，演出前也會冥想沉澱心情，但他也說：「不過看到新的歌手一直出現，我也會很沒有安全感，不過我就是告訴自己要穩住，因為我想要的音樂美感是需要沉澱的。」

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那段時間，吳獻記錄下心情轉折變成歌曲，問到最難忘的作品，吳獻選了「Golden Moment」，他在其中放入跟好友宋柏緯、王若琳、山姆等人說話的聲音，「我問他們這輩子感覺到最幸福的時刻是什麼，然後把他們說的最美的一句話剪下來，所以這首歌應該也能說是大家的幸福精華吧！」他特別將鋼琴調整成常被認為能安撫人心的432Hz，每當遇到低潮時，就會把這首歌拿出來重聽，「這讓我很充電！」

吳獻說，「我覺得這（專輯）都是在寫一個平衡跟擺盪，當外在很快，要告訴自己怎麼穩住，所以整張專輯也可以說是寫給自己的歌，可能10年過後回頭看，我會滿感謝自己有過這些時候的。」（編輯：李亨山）1131111