「寶島西米樂」詮釋女西裝師故事 邀黃清秋授藝

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（中央社記者洪素津台北13日電）台視最新8點檔「寶島西米樂」於年底開拍，為台灣首部以「女西裝師」為主角的職人劇，劇組更邀請國寶級西裝師傅黃清秋親授技藝，從量身、製圖、打版到縫製，細心傳授每個環節。

「寶島西米樂」故事背景設定於50、60年代，描繪女性在當時男性主導的西裝產業中，如何克服重重挑戰、成為出色的女西裝師，劇名巧妙取自台語「西米樂」一詞，源自日語せびろ（sebiro），為「西裝」之意，期盼觀眾在欣賞劇中精湛演繹之餘，也能體會這份深具職人精神的動人故事。

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而劇組為忠實呈現這項精湛工藝，特別邀請國寶級西裝師傅黃清秋親授技藝，從量身、製圖、打版到縫製，細心傳授每個環節，演員們也特別遵循傳統，奉上紅包拜師學藝，儀式感滿滿，充分展現對師父與技藝的敬重。

此劇匯集尹昭德、何宜珊、盧彥澤、陳玹宇、王盈凱及蔡祥等演員，詮釋西裝師傅與學徒的角色。尹昭德透過新聞稿分享，大學就讀戲劇系時曾是服裝組，雖然已過30多年，因製作單位安排了專業課程，對於能重新學習感到十分興奮，「我還在努力學習，盼望屆時能展現老師的的架式和狀態，讓人一看就知道是『師傅』。」（編輯：陳政偉）1131113