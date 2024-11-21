Liam Payne驟逝 One Direction團員合體出席葬禮緬懷

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（中央社愛默罕20日綜合外電報導）英國天團「1世代」成員連恩潘恩上月從阿根廷首都一家飯店的3樓房間陽台墜落後身亡，他的親友今天齊聚英國出席葬禮，1世代這次全員合體卻是永別。

法新社報導，1世代（One Direction）團員哈利史泰爾斯（Harry Styles）、奈爾霍蘭（Niall Horan）、路易湯林森（Louis Tomlinson）和已經退團的贊恩馬里克（Zayn Malik）都在倫敦郊外白金漢郡阿默舍姆（Amersham）聖瑪麗教堂（St Mary's Church）舉行的私人葬禮上，與數十人一同哀悼連恩潘恩（Liam Payne）的逝去。

連恩潘恩的雙親淚流滿面，出席這場葬禮的還有他的兩個姊妹、女友凱西迪（Kate Cassidy）和與他育有一個兒子的前伴侶、英國歌手雪莉兒（Cheryl Tweedy）。

約有10多名粉絲在附近圍起的警戒線後觀禮，受邀賓客相互擁抱，走過悼念連恩潘恩的眾多花束，進入這座建於12世紀的教堂裡，向連恩潘恩致上最後的敬意。

來自阿默舍姆的65歲民眾莫里斯（Sheila Morris）說：「因為他的死是公開消息，以私人方式舉行葬禮…我覺得非常好。」

她說：「這是一座美麗的教堂…是非常漂亮的葬禮會場。」

兩匹白色駿馬拉著白色馬車，將連恩潘恩的靈柩運至會場，馬車頂部綴有鮮花拼成的「兒子」和「父親」字樣。

連恩潘恩10月16日從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）卡薩蘇爾飯店（Casa Sur Hotel）的3樓房間陽台墜落後身亡，享年31歲。

連恩潘恩的死訊讓他的家人、1世代團員和全球粉絲悲痛不已，數以千計人聚集在世界各地的城市向他致哀。

1世代團員也說，連恩潘恩的死讓他們「徹底崩潰」。

他生前最後的單曲作品Teardrops於3月發行，當時還宣布發行第2張專輯的計畫。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131121