本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》台灣對委內瑞拉 8局下0比2暫落後
首頁 / 娛樂

Liam Payne驟逝 One Direction團員合體出席葬禮緬懷

2024/11/21 11:48（11/21 11:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社愛默罕20日綜合外電報導）英國天團「1世代」成員連恩潘恩上月從阿根廷首都一家飯店的3樓房間陽台墜落後身亡，他的親友今天齊聚英國出席葬禮，1世代這次全員合體卻是永別。

法新社報導，1世代（One Direction）團員哈利史泰爾斯（Harry Styles）、奈爾霍蘭（Niall Horan）、路易湯林森（Louis Tomlinson）和已經退團的贊恩馬里克（Zayn Malik）都在倫敦郊外白金漢郡阿默舍姆（Amersham）聖瑪麗教堂（St Mary's Church）舉行的私人葬禮上，與數十人一同哀悼連恩潘恩（Liam Payne）的逝去。

連恩潘恩的雙親淚流滿面，出席這場葬禮的還有他的兩個姊妹、女友凱西迪（Kate Cassidy）和與他育有一個兒子的前伴侶、英國歌手雪莉兒（Cheryl Tweedy）。

約有10多名粉絲在附近圍起的警戒線後觀禮，受邀賓客相互擁抱，走過悼念連恩潘恩的眾多花束，進入這座建於12世紀的教堂裡，向連恩潘恩致上最後的敬意。

來自阿默舍姆的65歲民眾莫里斯（Sheila Morris）說：「因為他的死是公開消息，以私人方式舉行葬禮…我覺得非常好。」

她說：「這是一座美麗的教堂…是非常漂亮的葬禮會場。」

兩匹白色駿馬拉著白色馬車，將連恩潘恩的靈柩運至會場，馬車頂部綴有鮮花拼成的「兒子」和「父親」字樣。

連恩潘恩10月16日從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）卡薩蘇爾飯店（Casa Sur Hotel）的3樓房間陽台墜落後身亡，享年31歲。

連恩潘恩的死訊讓他的家人、1世代團員和全球粉絲悲痛不已，數以千計人聚集在世界各地的城市向他致哀。

1世代團員也說，連恩潘恩的死讓他們「徹底崩潰」。

他生前最後的單曲作品Teardrops於3月發行，當時還宣布發行第2張專輯的計畫。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131121

#法新社
#阿根廷
#英國
#連恩潘恩
連恩潘恩
One Direction成員Liam Payne墜樓喪命 屍檢發現體內含多種毒品英國天團One Direction成員Liam Payne墜樓喪命 享年31歲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：