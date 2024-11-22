台灣紀錄片「公園」關注移工 阿姆斯特丹影展獲獎

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（中央社記者洪素津台北22日電）導演蘇育賢的紀錄片「公園」，在阿姆斯特丹國際紀錄片影展IDFA的正式競賽單元創新視野（Envision Competition），獲得「傑出藝術貢獻獎」，這也是台灣紀錄片在全球規模最大、最具代表性的紀錄片影展首度獲獎。

蘇育賢出生於台南，兼擅視覺藝術與紀錄片，更長期關注移工議題。他在紀錄片「公園」中記錄2名印尼詩人相約在夜裡的台南公園會面，各自將白天在這座公園裡，與印尼移工同胞們相遇、相處的所見所聞所感，譜成詩歌，發想成計畫，在夜裡吟唱、想像、對話。

IDFA評審說明「公園」獲獎理由，「它創造了一種獨特的即興形式，為一個無形社群的經驗創造了空間，使之最終變得可聽見和可看見。」

頒獎典禮上，導演蘇育賢偕製片廖修慧、攝影師田倧源，共同上台領獎，他謙虛表示，很榮幸能夠與全球傑出的紀錄片工作者齊聚一堂，看到了很多動人的故事。

「公園」因完美融合紀實議題與創意實驗，今年5月已在台灣國際紀錄片TIDF影展，破紀錄拿下亞洲視野競賽首獎、台灣競賽首獎、「再見真實獎」評審團特別獎等3項大獎；並入圍2024台北電影節最佳紀錄片。

紀錄片「公園」訂2025年於公視「紀錄觀點」節目首播。（編輯：陳政偉）1131122