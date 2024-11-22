Rosé與火星人布魯諾MAMA大獎將合體 首演神曲APT.

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影片來源：ROSÉ

（中央社東京22日綜合外電報導）韓國主要年度音樂頒獎典禮 MAMA Awards今天將在日本大阪登場，韓國K-pop明星Rosé與美國歌手火星人布魯諾將在現場首次演出他們的爆紅神曲APT.。

法新社報導，Rosé與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的洗腦神曲APT.是受韓國喝酒遊戲啟發，APT.於上月發表後，其MV在影音網站YouTube的觀看次數已逼近4億。

歌手在曲中不斷重複演唱的apateu充滿節奏感，該詞在韓語的意思是「公寓」，再加上電子流行樂元素，讓APT.在全球排行榜大獲成功，並於社群媒體引起舞蹈熱潮，近幾週更在TikTok成為最熱門歌曲之一。

韓國音樂電視頻道Mnet在網站宣布，Rosé與火星人布魯諾今天將在日本舉行的2024 MAMA Awards上帶來APT.「全球首演」。

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一年一度的MAMA Awards是K-pop最重要的頒獎典禮，多年來在不同國家舉辦過，今年則分別在美國洛杉磯、日本西部城市大阪舉行。

現年27歲的Rosé是韓國超高人氣女團Blackpink成員，她們是第一個攻上美國告示牌200專輯排行榜（Billboard 200）寶座的K-pop女團，也是首批在柯契拉谷音樂藝術節（Coachella Valley Music & Arts Festival）領銜演出的亞洲藝人。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1131122