「滅火器」唱火球祭 楊大正：為棒球奪冠驕傲

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（中央社記者洪素津台北2日電）搖滾慶典「2024 FIREBALL Fest.火球祭」連2天舉行，樂團「滅火器」和觀眾聊起台灣棒球奪冠，成員楊大正感性說：「這是一個很驕傲的時刻對不對？管他叫台灣隊還是中華隊，支持的就是同一群人」。

搖滾慶典「2024 FIREBALL Fest. 火球祭」於11月30日和12月1日舉行，精彩陣容包含曾演唱「鬼滅之刃」主題曲的覆面狼團MAN WITH A MISSION、東京斯卡樂園Tokyo Ska Paradise Orchestra、韓國搖滾新星 MEMI，以及美秀集團、旺福、傷心欲絕、滅火器等國內樂團。

其中樂團滅火器演出誠意滿滿，帶來1小時的精彩曲目，讓新舊歌迷都能同時歡唱，美秀集團的吉他手修齊也於演出中段亮相，跨刀彈奏「海上的人」、「十二月的妳」，與台上成員互尬琴技。

滅火器獻唱名曲「晚安台灣」前，成員楊大正分享：「就在上禮拜的今天，台灣隊拿到了世界12強的冠軍！這是一個很驕傲的時刻對不對？真的很喜歡能把大家凝聚在一起的事情。棒球是這樣、音樂也是這樣子。」

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楊大正也強調說：「不管你要叫他台灣隊還是中華隊，其實你支持的是同一群人，對吧？」，接著楊大正感性分享：「林家正打全壘打的時候、陳傑憲打全壘打的時候，你為他感動、開心，只要你有這樣的心情，我們就是一樣的人」。

最後楊大正感性說：「那些跟我們不一樣的，會試圖撕裂我們。我們只要心裡知道，我們愛著台灣這片土地，它就會更好、它就會永遠存在！」（編輯：李亨山）1131202