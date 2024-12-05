「與惡2」用減齡視覺特效 周渝民驚豔喊沒接觸過

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（中央社記者洪素津台北5日電）「我們與惡的距離2」劇組今天出席亞洲電視論壇暨市場展，透露首次在台灣戲劇作品中使用減齡視覺特效，讓演員們回到過去；主演周渝民表示很驚奇，這次的體驗是自己從未接觸過的。

周渝民、薛仕凌與謝欣穎主演「我們與惡的距離2」，3人今天和製作人林昱伶一起出席於新加坡舉辦的亞洲電視論壇暨市場展（Asia TV Forum & Market,ATF）分享拍戲經歷，而這次劇組使用減齡視覺特效，讓演員們回到過去。

周渝民透過新聞稿分享：「在拍攝20年前的場景時，需要戴著臉部追蹤標記所有的表情變化來演戲，這是我從未接觸過的全新挑戰，花絮片段捕捉到了這些拍攝過程，非常期待看到最終特效呈現的效果。」

3名演員在現場也分享角色準備過程，飾演精神科醫師的周渝民談到，他飾演的人物故事橫跨20年，情緒張力極高，這個角色最初是個樂觀的理想主義者，但遭逢人生重大意外後，讓他逐漸變得沉重和抑鬱。

周渝民也表示：「我想我需要一個，能夠證明自己在當演員這麼多年來，能夠用沉澱，然後反思的心情去詮釋一個角色。」

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薛仕凌在劇中是面臨罷免危機的新科立法委員，他表示：「我的角色出身政治世家，在個人理想與家族期待之間不斷掙扎，也徘徊於理想與現實的矛盾中。」

謝欣穎則是飾演加害者的家人，因丈夫的過失殺人行為，原本幸福美滿的家庭生活被徹底顛覆。她感慨地說：「這個角色對於我來說非常困難，必須從少女到2個孩子的母親，經歷了極大的挑戰，她承載著過去的陰影與當下的困境、面對生活的壓力，我對於這個角色的痛苦，也非常能夠感同身受。」（編輯：陳政偉）1131205