王晴興奮回家鄉拍戲 盼金門美景放送國際

（中央社記者洪素津台北15日電）演員王晴演出由何潤東執導的新戲「不如海邊吹吹風」，飾演充滿活力的行銷人員，展現金門人的熱情。她稱讚何潤東導戲親切又善良，對戲充滿熱情和活力，也把金門美景放送國際。

王晴、顏廷儒與梅賢治都是金門人，他們在影集中完美詮釋角色，將家鄉美景與人情味完整呈現在螢幕上。接到演出邀約時，3人心情都十分激動，王晴透過新聞稿表示：「像是做夢一樣！不只能與這麼強的製作團隊和卡司合作，還在我的家鄉拍攝，人生太難得有這樣的機會。」

王晴表示，金門海邊是她從小最愛的景點，擁有乾淨的白沙灘和神秘的地質景觀，令人流連忘返。此外，她特別提到，金門的天空有一種獨特的奶油粉藍色，夢幻宛如童話，「劇組人員還說這種顏色在台灣本島比較少見，讓我更加覺得家鄉的天空如此特別。」

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王晴自18歲就離開金門到台北讀書和工作，這次回家鄉拍戲，家人們成為她最大的支持，妹妹還充當她的臨時助理，每場戲都陪伴左右，她說：「累了隨時可以回家，有個避風港，家人們也終於了解我的工作到底在做什麼。」

新人演員李苡茜目前就讀北藝大電影系，她在劇中飾演服務生領班的角色，「有一場印象深刻的戲，一開始就是挑戰一鏡到底，現場真的有一點緊張，但導演都會一直給我們鼓勵，也用自己的方式來陪伴我們完成拍攝，完全可以感受他的暖心跟專業！」（編輯：管中維）1131215