新加坡影后范文芳來台拍戲 讚導演何潤東要求細膩

（中央社記者洪素津台北12日電）新加坡影后范文芳睽違10年來台拍戲，到金門拍攝影集「不如海邊吹吹風」，提到與導演何潤東的互動，她爆料對方若有感台詞或情節不夠完美，會馬上調整，讚何潤東是「創作狂」，對戲的要求很細膩。

范文芳過去曾和何潤東共演，如今何潤東已是金獎導演，她今天接受台灣媒體視訊聯訪，提到與何潤東的合作，她笑言觀察到對方可愛又成熟的特質：「他是一個對創作非常有熱情的人，拍攝中總是精益求精，即使台詞或情節不夠完美，也會馬上調整，不斷追求最好。」她認為何潤東的敬業精神與幽默性格，為現場帶來無限正能量。

對比何潤東26年前拍攝合作的改變，范文芳說：「他的樣子都沒有改變，外表跟以前一模一樣，只是當年他還是年輕演員，如今變成導演，對戲劇及說故事的方法有更多想法。」

范文芳在拍攝期間，每天都要與兒子視訊，就算凌晨2時收工，早上還是準時6時起床與準備上學的兒子視訊，范文芳坦言這次長時間離家拍戲，也是想看自己能否離開孩子這麼久，她笑言：「測試結果還不錯，能和一群很棒的演員合作，時間很快就過去，主要是兒子漸漸長大了，很乖！」

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而能讓范文芳無後顧之憂跨海拍戲，她感謝老公李銘順留在新加坡帶小孩，視訊訪問到一半時，李銘順也無預警出現在鏡頭前，讓媒體大吃一驚，也感受他們夫妻倆滿滿的愛。

至於未來和李銘順有無機會來台灣合作拍戲，范文芳說：「目前還是有點難，因為家裡有小孩，必須有一個人在家照顧小孩，等孩子長大可以獨立生活後，才有這種可能性；到時若有讓我們兩個感動的劇本，就可能決定再一次合作。」（編輯：陳仁華）1131212