何潤東執導新作 金門絕美風光躍國際

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（中央社記者洪素津台北16日電）演員何潤東執導的新戲「不如海邊吹吹風」和國際頻道AXN合作，在170多個國家上線播出，將金門的好風光推向全球，主演陳柏霖也愛上金門，「金門的氣候、食物、人都非常讚。」

劇集「不如海邊吹吹風」以治癒為核心，故事中蘊含了柔軟的情感力量，讓每一顆疲憊的心靈在這段愛情旅程中得到撫慰，預告中陳柏霖、郭雪芙雙向救贖愛戀、多線CP愛情滋味、如詩如畫金門島嶼風光、在地美食與小鎮純樸人情是吸睛看點。

何潤東以細膩的鏡頭捕捉金門的自然之美，將金門大橋、喊泉、太武山等經典地標融入劇情，為整部影集增添了一層如詩如畫的氛圍，以及在地美食透過畫面呈現令人垂涎欲滴的金門美味。

何潤東透過新聞稿分享，這是他首次在金門拍戲，並對當地的美景和人情留下深刻印象，「在金門工作真的很開心，當地的居民都非常支持我們！」無論是借場景或需要現場臨演，大家都會熱情回應，他也將這樣的濃厚可愛的人情味放入劇中，為劇中角色的生活增添了真實的在地情感，這樣的溫暖氛圍也讓劇情更加打動人心。

陳柏霖則是第一次踏上金門的土地，殺青後對金門產生深厚的情感，「我非常喜歡金門，喜歡金門的氣候、食物，還有金門人都非常讚。」郭雪芙則分享在金門拍戲的趣事，她表示在金門國家公園散步時，總有一隻小貓跟隨，「每次去牠都會出來跟著，很可愛！」

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「不如海邊吹吹風」融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。

這影集於12月14日起，每週六晚間9時在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN播出，首週將連更4集，於週六與週日晚上9時分別播出2集。（編輯：李亨山）1131116