詐騙集團花樣多 阿達收過期餅乾籲小心一頁式購物

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（中央社記者洪素津台北24日電）網路時代詐騙手法層出不窮，青少年更成為詐騙集團的熱門目標，藝人阿達到公視「少年願望事務所」分享被詐騙經歷，透露自己在一頁式網站下單美食，沒想到最後卻收到過期的餅乾和沐浴乳。

公視「少年願望事務所」本週話題聚焦網路詐騙，阿達透過新聞稿分享被詐騙的經歷，阿達熱愛北海道限定的糖果糕點，因保存期限短難以購買，看到一頁式購物網站宣稱提供空運服務，阿達毫不猶豫下單，還選購6盒準備與親友分享。結果收到貨時，卻發現包裹內竟是過期的「雪國戀人」餅乾及兩罐洗面乳，此經歷讓觀眾捧腹大笑之餘，也意識到網路購物的潛在風險。

此外，阿達回憶起早年玩網路遊戲時，被「假網婆」騙走遊戲幣和裝備的青澀經驗。他表示，詐騙手法無孔不入，特別是對青少年，詐騙集團往往利用其缺乏警覺和不敢求助的心理，讓受害者防不勝防。

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關於青少年遇到千百種網路詐騙情境，主持人鄧惠文表示：「在這個充滿複雜性的世界中，我們難免會遇到各種挑戰，有時是惡意，有時是善意，但無論如何，最重要的是不要讓自己孤立，因為你一定能找到解決問題的方法。」鼓勵觀眾，面對問題時應勇敢尋求幫助，不要讓孤立感吞噬自己。

「少年願望事務所」每週一至週三晚間9時於公視播出，並同步上架公視+；週四至週六晚間9時於小公視播出。（編輯：李亨山）1131224