林予晞獻聲有聲書 錄製不雅罵人詞彙頻卡關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北25日電）演員林予晞首次擔任有聲書聲音主播，為經典文學「惡童三部曲（I）大筆記本」獻聲，經營Podcast超過3年的她對聲音錄製並不陌生，只是書中有罵人詞彙，剛開始錄製時有些卡關。

「惡童三部曲」故事內容講述戰爭下的人性，匈牙利裔作家雅歌塔．克里斯多夫（Ágota Kristóf）用孩童角度讓大眾看見殘酷世事，加上簡潔通俗的描述與對話，立體呈現角色內心的多元面向。該作被翻譯成40多種語言，在全球多項大獎中獲得殊榮，也曾改編成電影，入圍奧斯卡金像獎最佳外語片。

林予晞在擔任聲音主播過程，面對不少挑戰，書中有許多直白的對話和一些不雅的罵人詞彙。她透過新聞稿分享，「剛開始錄製的時候要講出髒話並不是那麼順利，隨著我逐漸熟悉文本的表現方式後，就能更加投入角色，自然演繹文本裡的對白。」

林予晞本身經營Podcast超過3年，對聲音內容製作並不陌生，平時開車時也有收聽Podcast的習慣。林予晞也提到，「自從接觸有聲書之後，我發現有聲書可以幫我解決用眼過度的問題。」

林予晞認為，科技演進讓生活節奏加快許多，現代人處於資訊爆炸的社會，出現許多新的接收資訊方式，聲音內容未來將成為傳播資訊的重點。

林予晞也說：「現代人在用眼頻率逐漸上升的情況下，會有越來越多人需要透過聲音的方式接收資訊，而且是一些有編輯過、很工整的、內容準確的資訊。」（編輯：張雅淨）1131225