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得獎幕後／他們總往危險的地方去 花蓮強震空拍鏡頭下的身影
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唐綺陽訪12強台灣隊 江國豪告狀：戴培峰愛罵我

2024/12/25 16:19
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（中央社記者洪素津台北25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，球員戴培峰、江國豪、李凱威及情蒐員吳昇峰上節目暢聊心路歷程，惹哭主持人唐綺陽。江國豪告狀戴培峰愛罵他，戴培峰則笑說，「他每次上場都會先讓情況變得很危急」。

球員戴培峰、江國豪、李凱威及情蒐員吳昇峰錄製唐綺陽主持的節目「唐綺陽談星室」。唐綺陽感動台灣隊從一開始不被看好，到最後帶著全台灣人的期待奪下12強冠軍。唐綺陽也說，整個團隊組成是一群不向命運低頭的人，而且越是逆境，他們就會表現得越好。

江國豪則趁機告狀戴培峰很愛罵他，戴培峰笑說：「因為江國豪每次上場都會先讓情況變得很危急，然後才展現投手功力成功拿下出局數。」善於占星的唐綺陽忍不住幫江國豪平反：「其實他的命盤就是這樣，他一定要在危急的情況才會展現得更好。」

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除了場上表現亮眼，這次台灣隊球員們也有一個特別的共通點，就是都很年輕但都已經結婚有小孩。唐綺陽好奇詢問：「為什麼都這麼早結婚？」吳昇峰開玩笑說：「因為事業有成啊。」

談到婚姻生活，唐綺陽表示，雖然網友們都因為「台灣隊長」陳傑憲愛家的形象，而高呼想要嫁給摩羯座，但同為摩羯座的江國豪和戴培峰都自認不夠浪漫。被問到做過最浪漫的事情，2人相視而笑並靦腆表示，「應該就是求婚吧。」（編輯：張雅淨）1131225

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