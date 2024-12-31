李俊昊首登台南跨年 祈願所有人2025年平安健康

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（中央社記者葉冠吟台南31日電）韓團2PM成員、韓星李俊昊以古裝劇「衣袖紅鑲邊」紅遍亞洲，受邀擔任台南跨年活動嘉賓，今天下午提前在記者會亮相，期盼2025年所有人都能健康、平安，也透露來年新戲工作。

由於韓國濟州航空班機29日發生墜毀憾事，韓國全國進行7天哀悼期。李俊昊昨晚從高雄小港機場抵台後，今天以一身黑、左胸口別上黑絲帶造型出席記者會，但也不忘親切向媒體打招呼：「大家好我是李俊昊，很高興大家這麼歡迎我。」

李俊昊表示，這是他第一次到台南，也是首次參與這麼大規模的海外跨年活動。或許他的粉絲有在見面會或是演唱會看過他的表演，「但這是戶外跨年演出，也會有一般民眾來看，會看到我不一樣的樣子。」

關於2025年工作計畫，李俊昊透露，今年一直在拍攝Netflix影集「CA$HERO」，目前已順利完成拍攝、預計明年上檔，另一部新戲「颱風商社」也會在明年繼續拍攝。

為歡迎李俊昊來台南，台南市長黃偉哲今天準備了一大桌府城伴手禮。主持人吳建恆笑說，很多人不敢到台南，就是因為待2天體重就會飆升。李俊昊也笑說，「我真的很同意這個說法」，知道台南有很多美食小吃。聽到這一大桌都會送給他後，李俊昊開心鞠躬並用中文說「謝謝」。

李俊昊也獻上來年祝福，希望2025年大家都能健康、平安，度過幸福的一年，期待有其他方式再到台南和大家見面，並親口約定「我一定會再回來的」。

2025台南好Young跨年晚會將於今天晚間6時，在台南市政府永華市政中心西側廣場登場。（編輯：張雅淨）1131231