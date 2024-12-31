台南跨年晚會將登場 韓國藝人李俊昊現身

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（中央社記者張榮祥台南31日電）「台南好young」跨年晚會今晚登場，預定登台的韓國藝人李俊昊下午在媒體見面會現身，台南市政府以台南特色美食歡迎；李俊昊說，以後有機會一定會再來。

李俊昊以一襲黑色長大衣現身，市府則準備火龍果、柳丁、番茄、芭樂、棗子、百年蜜餞永泰興綜合組、古早味糕餅、章成麥芽餅和西井村蜂蜜滷味等台南農特產及伴手禮，更備有金蕎麥餅和安平小舖蝦餅禮盒，讓李俊昊帶回韓國和親友分享。

李俊昊表示，這是首次在海外跨年晚會演出，很期待向更多人展現自己的舞台表演。聽說台南是座充滿美食及美麗景色的城市，以後有機會一定會再來。

在場歡迎的台南市長黃偉哲說，今天是2024「台南400」里程碑最後一天，韓國男神李俊昊到台南跨年及帶來精彩表演，不僅吸引台灣各地粉絲，還有海外歌迷專程前來。未來市府將持續邀請民眾喜愛藝人參加耶誕跨年活動，將台南打造為國內外矚目跨年勝地。

市府新聞稿表示，今晚跨年晚會卡司堅強，除了李俊昊外，還有金曲最佳重唱組合「動力火車」、本土嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后孫盛希、金馬最佳原創電影歌曲獎艾怡良、金鐘女配曾沛慈、實力偶像全能男團FEniX、潛力超能量男團AcQUA源少年。

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