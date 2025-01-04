陳亞蘭「嘉慶君」續作砸錢啟動 感嘆已無房可賣

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（中央社記者洪素津台北4日電）金鐘視帝陳亞蘭致力傳承歌仔戲，製作不少有關歌仔戲的戲劇，今天她出席活動表示，「嘉慶君遊台灣」續作今年有望啟動，盼製作新戲總資金有新台幣1億元可用，感嘆自己已無房可賣。

陳亞蘭是社團法人台北市歌仔戲推廣協會理事長暨台灣優質生命協會副理事長，今天她參加台灣優質生命協會辦的2025年「歡喜大圍爐」活動，和超過200名長者一同在傳統歌仔戲表演下團圓。

陳亞蘭開心表示，「希望每年歲末都邀請獨居老人走出來活動，也一起回味以前的歌仔戲」，希望藉由活動讓社會上很多需要關心的人，不要讓他們覺得孤獨。

陳亞蘭一直以來致力推廣歌仔戲，她坦言自從得獎後身心俱疲，身上有更大的重擔，「歌仔戲是台灣的重要文化，就算累了還是覺得台灣文化不能消失。」

2025年新年新氣象，陳亞蘭透露新戲「嘉慶君遊台灣」續作會啟動，目前募款到1000萬元，盼未來有政府的補助，希望總資金能有1億元可以使用，「影視生態要用到很先進的技術，要花很多錢，一定要創新才能引起年輕人，歌仔戲還是很有希望，困難還是要做，雖然已經沒有房子可以賣了。」

除了製作戲劇有所進展，陳亞蘭也透露，有實境節目找上門，「如果有關歌仔戲的話，蠻願意嘗試，但目前還在審，下個月才會確定。」

而日前陳亞蘭心臟不適，她今天表示自己很認真保養，「我有固定吃藥，健康很重要，我還有很多善事要做，醫師有交代不要熬夜，有時間就睡到飽」；至於過年行程，陳亞蘭表示向來都是陪媽媽還有乾媽楊麗花。（編輯：陳政偉）1140104