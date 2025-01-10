蘇打綠「冬 未了」專輯花6千萬復刻 5/29東京開唱

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（中央社記者王心妤台北10日電）蘇打綠復刻計畫完成最後一張專輯「冬 未了」，將於5月前進東京武道館開唱，今天先舉辦「未了」MV公開記者會。他們透露，此專輯花了新台幣6000萬元，是原本預算的3倍。

蘇打綠因為跟前經紀人林暐哲的版權紛爭，從2022年啟動音樂復刻計畫，將過去的作品重新錄音重製。蘇打綠透露，最後一步「冬 未了」將於2月18日發行，沒想到正好是首張同名專輯20年前的發行日，成為驚喜的巧合，團員馨儀說：「從復刻到巡演，感覺像是命運在替我們續寫那未了的故事。」

談起復刻的轉變，鼓手小威透露因為打鼓留下後遺症，像是肩關節唇撕裂傷、肱二頭肌發炎、旋轉袖，近日更做了斜視矯正手術，醫生也建議他沒事就坐著休息，需要靜養3個月以上，馨儀在一旁笑稱他像是在坐月子，青峰也說，表演結束後從小威的疲累表情中，就能看出他身體不適。

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蘇打綠表示，復刻計畫中，「冬 未了」是最困難的一張專輯，最後花費的預算是原本設定的3倍，花了約新台幣6000萬元，金額也超過前3張作品。

蘇打綠2月將在台北小巨蛋開唱，5月29日前進東京武道館，主唱青峰表示，「滿期待的，這次也都是去沒有去過的地方。」而近日天氣轉冷，青峰透露平時都有喝補氣茶調養，考慮嗓子的狀況，目前開唱也都以最多2場為主。（編輯：陳政偉）1140110