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旺福新年獻曲「呷飽未」 籲關心偏鄉孩童飲食

2025/1/15 19:04（1/15 19:26 更新）
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樂團旺福（圖）2025年初推出全新單曲「呷飽未」，攜手公益團體樂扶基金會，盼邀請大家一同關心偏鄉孩童的飲食生活狀況。（旺福愛你提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月15日
樂團旺福（圖）2025年初推出全新單曲「呷飽未」，攜手公益團體樂扶基金會，盼邀請大家一同關心偏鄉孩童的飲食生活狀況。（旺福愛你提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月15日
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（中央社記者洪素津台北15日電）樂團旺福推出全新單曲「呷飽未」，同時和公益團體樂扶基金會合作，希望藉由最簡單的對話，喚醒大家一同關心偏鄉孩童的飲食生活狀況，在歲末年終之際，一起盡一份心力。

旺福善於用音樂為生活注入溫暖與美好，今年受樂扶基金會邀請擔任公益代言人，除了關心偏鄉弱勢孩童的生活，也量身打造全新單曲「呷飽未」，希望從一句簡單生活對話，傳遞滿滿愛的能量到社會各個角落。

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旺福也透過新聞稿表示，「能跟樂扶基金會一起關心小朋友溫飽問題，對旺福來說十份重視，畢竟我們本來就是一組很愛吃的樂團，因此希望透過自己的力量，邀請大家在年節即將到來時刻，齊力幫助弱勢家庭。」

全新單曲「呷飽未」也秉持一貫旺福生活暖心風格，順著去年以美食為主軸的「夜市Oh Yes」品嚐大眾小吃，新歌圍繞在日常生活基本問候，希望把大家熟悉的一句話，變成今年農曆春節的拜年BGM。（編輯：陳政偉）1140115

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