加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流來襲越晚越冷北部探8度 高山可能降雪
首頁 / 娛樂

「社群網戰」男星傑西艾森柏格批祖克柏：著迷權力

2025/2/7 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎7日綜合外電報導）2010年曾在賣座電影「社群網戰」中飾演臉書創辦人祖克柏的美國好萊塢男星傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）說，祖克柏已從「具有正義感的人」變成「著迷權力的人」。

法新社報導，當傑西艾森柏格在美國導演大衛芬奇（David Fincher）執導的「社群網戰」（The Social Network）中飾演祖克柏（Mark Zuckerberg）時，他大致上對這名矽谷億萬富豪抱持同情觀點。這部電影協助塑造了臉書（Facebook）的公眾形象。

傑西艾森柏格為宣傳他廣受好評的新片「跳痛之旅」（A Real Pain）接受專訪時表示：「我之前認為（祖克柏）這個角色，是一個能遠比其他人更快理解某些事的人，擁有某種源於他自身聰明才智的正義感。」

然而15年後，隨著祖克柏改變自身政治觀點好與美國總統川普（Donald Trump）新政府保持一致，並結束在美國平台的事實查核計畫，傑西艾森柏格的想法也有所轉變。

google news透過 Google News追蹤中央社

現年41歲的傑西艾森柏格說：「你會覺得有點驚訝，像是『噢，所以這個人沒有成為勇敢的榜樣』。這個人變成著迷於貪婪與權力的人。」

「社群網戰」為傑西艾森柏格贏得全球知名度，並入圍奧斯卡最佳男主角獎。（譯者：洪培英/核稿：張茗喧）1140207

祖克柏
中國DeepSeek加川普調高關稅衝擊 台股開紅盤面臨23000點保衛戰Meta年度獲利激增 但預計第1季營收低於預期
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

104
更多編輯台推薦新聞：