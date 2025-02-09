楊麗花親封接班人 陳亞蘭榮幸喊「承擔不起」

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（中央社記者洪素津台北9日電）演員陳亞蘭今天代替恩師楊麗花出席新書座談會，書中寫到楊麗花親封陳亞蘭是「接班人」，陳亞蘭對此表示，能夠當接班人備感榮幸，但還是承擔不起，「不可能有第2個楊麗花」。

陳亞蘭出席楊麗花的新書「如有神在：楊麗花與她的時代」座談會，陳亞蘭笑稱自己和楊麗花超像，開玩笑說：「我根本就是私生女。」談起書，陳亞蘭坦言要寫出楊麗花的故事其實很辛苦，感謝作者施如芳，「從來沒有一本書需要她費時4年，楊阿姨80多歲，她的經歷可以說是台灣歷史的縮影吧！」

陳亞蘭透露這本書是由楊麗花授權完成，由施如芳親自下筆，內容足見楊麗花的做人處事，還有面對挫折的勇氣，「如芳老師鍥而不捨常常到家裡拜訪她，最後一次把酒言歡，又挖出許多楊麗花的小秘密」。

書中也寫到楊麗花、陳亞蘭師徒的互動，陳亞蘭表示，能夠當楊麗花的接班人雖然感到榮幸，但其實還是承擔不起，「不可能有第2個楊麗花，能夠得到她的真傳、口授心法，我覺得很重要。」

座談會現場聚集不少楊麗花和陳亞蘭的影迷，有粉絲一次買10本，也有粉絲拿起麥克風對陳亞蘭表示感謝，肯定陳亞蘭和楊麗花對歌仔戲做出的貢獻，陳亞蘭相當感動，「楊麗花能有今天都是大家的功勞。」

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陳亞蘭透露紀錄片「世紀初戀楊麗花」即將完成，預計在今年上映，片中可看到楊麗花的勇氣和智慧。她說，導演在取材時很為難，「楊阿姨炒米粉，導演也想拍，插花也想拍」，每個畫面都捨不得刪減。

陳亞蘭分享她將拍攝一檔歌仔戲實境節目，昨天得知獲得文化部的補助，「反正講到歌仔戲3個字就是我的任務，要傳承恩師，讓大家知道歌仔戲。」（編輯：管中維）1140209