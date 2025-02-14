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光良情人節推新歌並啟動巡演 盼出道30年有新挑戰

2025/2/14 13:52（2/14 14:31 更新）
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歌手光良選在情人節推出新歌「類情人」，並預告啟動新的巡迴演唱會，期待用音樂撫慰歌迷。（星娛音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月14日
歌手光良選在情人節推出新歌「類情人」，並預告啟動新的巡迴演唱會，期待用音樂撫慰歌迷。（星娛音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月14日
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（中央社記者王心妤台北14日電）歌手光良選在情人節推出新歌「類情人」，並宣布將開啟新巡迴演唱會，他認為跟歌迷的關係就類似情人，透過音樂產生共鳴也彼此撫慰，並希望現在出道30年的此刻能繼續有挑戰。

光良今天透過經紀公司表示，選在情人節推出新歌也是想對歌迷表達心意，並感謝一路以來的支持，「我跟歌迷在某種程度上其實就是『類情人』，彼此透過音樂產生共鳴並產生情感連結，大家在聽歌宣洩情感的同時又能獲得撫慰，而同樣的歌迷也陪伴我一路成長，希望這首光良風格的音樂繼續陪伴大家。」

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光良笑說，私下對待朋友也是類似情人，總會主動照顧身邊的人，可能讓他變成某個人的「類情人」，卻沒有成為真正的情人，而這或許也代表部分現代人的感情寫照，介於朋友跟戀人之間的關係。

光良也預告將啟動「不會分離 今晚我不孤獨」巡迴演唱會第3個版本，預計把舞台、服裝等細節都更新，期待很快能公布在台灣開唱的好消息。對於出道30年，他也期待跟多類型的音樂人合作，繼續開拓可能性。（編輯：陳政偉）1140214

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