羅文裕操刀歸心演唱會 王若琳挑戰客語歌詞下苦心

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（中央社記者王心妤台北20日電）客家歌王羅文裕操刀的「歸心」客家演唱會今天舉辦記者會，羅文裕坦言這次要回家鄉高雄舉辦比做自己的演唱會還緊張，嘉賓王若琳則是為了客語歌詞咬字下足苦心。

客委會主委古秀妃今天表示，中午的（早鳥9折優惠）預售票很快就售罄，好成績令人開心，希望今晚正式售票也能獲得滿堂彩。

羅文裕說，能夠將多名歌手聚集在「歸心」舞台是因為彼此都同樣的文化歸宿，心中也沒放棄對音樂的追求，希望讓每首歌都觸動觀眾並讓他們留下難忘的回憶，此次演出者包含林生祥、彭佳慧、陳嘉樺、王若琳。

羅文裕提到，過年時特別向懷孕中的太太「請假」出國玩，沒想到最後仍變成工作拍了支MV回台灣，第3胎的兒子將誕生，肩上的擔子變重，會持續努力工作。

王若琳表示，她雖然有客家血統，但平時跟爸爸王治平溝通很少使用客語，有些母音、子音的發音都在持續練習中，未來也不排斥出客語專輯。羅文裕在一旁聽到則毛遂自薦願意幫忙寫歌，「免費的！因為錢再跟她爸爸要就好。」

林生祥透露去年一整年都忙於工作，那天跟太太討論才發現沒有休息過一天，不過他不喜歡往外跑或是旅行，只要在家休息、看書、聽音樂就是最好的充電方式。

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另外，藝人大S春節期間病逝，王治平曾是大S、小S的專輯製作人，王治平日前貼出影片表達對大S的不捨。王若琳表示，小時候曾看過大S跟小S，「我覺得她們很酷、很聰明」，並提到爸爸很傷心，不過目前想讓爸爸先獨自沉澱心情。

「歸心」演唱會由客家委員會主辦，將於3月15日在高雄流行音樂中心舉行，今晚正式售票。（編輯：陳清芳）1140220

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