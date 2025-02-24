蘇打綠申請高雄開唱中 青峰憂心嗓子暫不規劃巡演

（中央社記者王心妤台北24日電）蘇打綠台北小巨蛋站「二十年一刻」演唱會昨晚落幕，他們表示已經在申請今年高雄的場地，而主唱青峰也表示此次巡迴結束後，考量到嗓子的狀況，暫不規劃大型巡演。

青峰在演唱會上不時提到這恐怕是最後一次巡演，但他在舞台上強調並非告別舞台。他在會後受訪表示，因為家族有肌少症的基因，而發聲的肌肉也難以訓練，「只有我一個人知道用多少倍的力氣，去維持聽起來差不多的狀態。」因為對品質的高要求，他也不想降低曲子的音調去唱。

透過 Google News 追蹤中央社

青峰笑說，暫時沒有想再做大型巡迴演唱會並不代表以後都不唱，可能是心情來了可以在台北小巨蛋唱個幾天，又或是採像是拉斯維加斯表演團體駐點的方式演出。

蘇打綠接下來還將前進歐洲、日本東京武道館等地開唱，但他們透露目前已經在申請高雄的場地，青峰則笑說，或許也能跟張學友借舞台，在他休息時唱個幾場。（編輯：陳政偉）1140224