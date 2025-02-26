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白冰冰斜槓當網紅 70歲上工保持滿滿戰力

2025/2/26 18:03（2/26 18:56 更新）
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資深藝人白冰冰自製網路節目「誠懇逗陣」，當起YouTuber挑戰自我，最新影片揭露她充實的一天，她表示，自己只要上工就會保持滿滿的戰力。（長興影視提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月26日
資深藝人白冰冰自製網路節目「誠懇逗陣」，當起YouTuber挑戰自我，最新影片揭露她充實的一天，她表示，自己只要上工就會保持滿滿的戰力。（長興影視提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月26日
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（中央社記者洪素津台北26日電）將邁入70歲的藝人白冰冰，自製網路節目「誠懇逗陣」當起YouTuber，最新影片揭露上工實錄，身兼綜藝節目主持人、製作人的她邊化妝邊監工。她說，只要上工就是保持滿滿戰力。

白冰冰出身貧困的礦工家庭，父母無暇照顧她，她從小就要打工賺錢、幫忙照顧弟妹，19歲獨自闖蕩演藝圈，今年將邁入70歲的她戰力依舊，很多人在她這個年紀選擇退休養老，但她當起YouTuber挑戰自我。

最新影片中，白冰冰帶大家到「超級冰冰Show」的拍攝現場，她不但素顏上陣，還看到她親力親為的一面，連化妝時間都不放過，身兼主持人和製作人的她，邊化妝邊監看彩排，從早上10時忙到凌晨1時，依然活力滿滿。

白冰冰一邊化妝，一邊吃便當，還一邊監看彩排，覺得不好的地方馬上提出改進。她透過製作單位分享，「彩排時有問題馬上提出來，避免正式錄影時重來，浪費時間。」

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白冰冰也特別照顧新人，錄影時只要他們表演不好，會隨時喊卡，讓他們有更好的表現。

白冰冰活力無限，笑說：「我又不是超人，怎麼可能不累，只是在工作中，我一定保持滿滿戰力。」（編輯：管中維）1140226

白冰冰
白冰冰跟進胡瓜當網紅 開YT笑喊腦子多用不會壞
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