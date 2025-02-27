飛鳥涼難忘1994台灣演唱會 60歲重拾劍道拿冠軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北27日電）日本知名雙人組合「恰克與飛鳥」的飛鳥涼將於3月1日在台灣開唱，他今天來台受訪提到，60歲後重拾練劍道的興趣讓身體狀態更好，並分享最難忘的演唱會是1994年台灣場。

飛鳥涼在記者會上以中文對歌迷喊話「大家要來喔」，並分享在台灣開唱的回憶，他過去常提到1994年在台北市立體育場（今台北田徑場）的演唱會是歌手生涯中最感動的場次，「場地可以容納2萬人，但現場來了2.5萬人，還有買不到票的人爬到旁邊的屋頂看。」

他更提到，當年選唱了鄧麗君的「何日君再來」，全場熱情回應的模樣讓他歷歷在目，期待3月1日在台北國際會議中心的演唱會能像這場一樣難忘。

「恰克與飛鳥」金曲無數，像是「讓我歡喜讓我憂」也是經典翻唱作品，而飛鳥涼曾和李宗盛、周華健在演唱會上合體，至今也是好友。飛鳥涼透露，這次一落地就傳訊給李宗盛，李宗盛曾寄荔枝與芒果給他，他以奶油蛋糕回禮。

透過 Google News 追蹤中央社

飛鳥涼笑說，楊宗緯也曾去看他的演唱會並送了巧克力麥克風，讓他珍藏至今，「因為日本地震比較多，萬一不幸發生災難，我可以當作備糧」。

飛鳥涼日前剛慶祝67歲生日，他自稱平時不特別保養身體或嗓子，但60歲後重拾劍道興趣，日前更摘下日本劍道大賽60歲組的冠軍，此次演唱會結束後隔天，將和台灣劍道選手交流。（編輯：管中維）1140227