黃冠智新片當土豪「雞三代」 說雞語如寵物溝通師

（中央社記者洪素津台北3日電）演員黃冠智在電影「有病才會喜歡你」擔任搞笑氣氛擔當，劇中黃冠智家中經營甕仔雞店，有土豪氣息的他戲稱自己是「雞三代」而不是富三代，同時他也會用「雞語」跟雞聊天，如寵物溝通師。

黃冠智在電影「有病才會喜歡你」有不少爆笑演出，說起角色，黃冠智透過劇組分享，「角色家裡是經營甕仔雞店，但因為外表有點土還能一直借錢給別人，所以有土豪的氣息，別人都是富三代，我是雞三代！」

黃冠智甚至還可以跟雞隻溝通．還把雞當成寵物並且取名叫旺財，還會跟雞對戲說「雞語」，宛如寵物溝通師。而黃冠智浮誇的演出和天生的幽默感，也讓導演與編劇團隊不斷為他加戲，給了他很多即興發揮的機會，讓角色輪廓可以被挖掘得更深入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同劇演員詹懷雲則形容第一眼見到的黃冠智，是個很活潑、超級熱情的人，「我有時候比較內斂，也因為這些原因我們很快就熟了。」不過劇中黃冠智花時間跟雞對戲、培養感情，詹懷雲卻為此感到失落，讓他不禁懷疑自己是不是真的病了，竟然跟一隻雞爭風吃醋，幽默話語讓大家哭笑不得。

校園愛情電影「有病才會喜歡你」將於4月2日春假檔期大銀幕登場。（編輯：李亨山）1140303