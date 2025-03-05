伍佰6/13起連3天唱進小巨蛋 採實名制售票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北5日電）歌手伍佰將於6月13日起連續3天在台北小巨蛋舉辦「Rock Star 2」世界巡迴演唱會，將採實名制售票。他透露計畫將35年創作的歌詞轉化為詩集，並推出搖滾歌劇「成功之路」劇本書。

伍佰此次巡迴演唱會將於4月從新加坡開跑，陸續到中國、馬來西亞、日本等城市開唱，而伍佰跟觀眾的互動也是話題，此次特別選擇以實名制方式售票，希望讓真心喜歡他的粉絲能參與這場搖滾派對，演唱會預計15日中午起售票。

伍佰35年來創作數百首歌詞，他也表示將會把這些歌詞創作都轉化為詩集，同時還有為近年的搖滾歌劇「成功之路」推出劇本書，攝影集也持續籌備中，從多方面繼續創作。（編輯：龍柏安）1140305