蘇打綠時隔10年新加坡開唱 青峰：等10年是有效的

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（中央社記者洪素津台北10日電）樂團蘇打綠時隔10年再到新加坡開唱，上萬觀眾歡呼聲3小時不間斷，團長阿福在演唱會中回憶新加坡是第1個邀請蘇打綠演出的地方，青峰則逗趣對歌迷說：「等10年是有效的。」

蘇打綠「二十年一刻」巡演3月8日到新加坡開唱，蘇打綠透過新聞稿分享，這次的新加坡場次揭曉全新舞台，「一加一」魔方空間加上專屬的20公尺長延伸台，打造與觀眾最近距離的一刻。上萬觀眾歡呼聲震天，全場狂跳不停，青峰笑說：「上次來新加坡舉辦演唱會是2014年，果然等10年是有效的。」

歌迷的熱情程度與室外溫度一樣猛烈，青峰自曝此趟有一個連自己都覺得荒唐的要求，原來新加坡室內空調強勁，雖然有自備長袖衣物但仍怕扛不住，他還斗膽詢問當地工作人員：「請問你們有暖器嗎？」

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青峰感謝工作人員花了2小時問遍各大電器行，幫他在這座全年高溫的城市找到一台暖風機。講起這段經歷，其餘團員們在台上狂笑不止，異口同聲直呼：「你應該是史上第1個在新加坡找暖爐的人吧。」

蘇打綠於新加坡站的開跑也意味著「20歲」即將過完，巡演開始進入倒數，演唱會上蘇打綠邀請大家4月底前往倫敦站，他們將在著名的溫布利體育館開唱，後續將繼續航向澳洲、柏林、東京。（編輯：張雅淨）1140310