韓星寵粉 李敏鎬、金南佶與LUCY樂團4月接力來台

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（中央社記者王心妤台北21日電）韓國藝人4月接力來台，男神李敏鎬將於4月4日來台跟粉絲見面，可能像韓國場一樣演唱歌曲；「熱血司祭」金南佶則接力在6日跟粉絲見面，韓國樂團LUCY則於18日開唱。

李敏鎬日前在韓國首爾的見面會剛落幕，當時除了演唱「就像那時一樣」、Without you等歌曲，也跟粉絲們分享生活近況和玩遊戲。他並對粉絲告白說：「我生命中最大的動力和生存意義都是從你們而來。」他將於4月4日來台跟粉絲見面，購票粉絲有機會獲得簽名海報或小卡等福利。

韓星金南佶將於4月6日再度來台，並以Road to Gil作為主題，他今天透過主辦單位表示，「這包含了我想和大家分享我作為人和演員所走過的道路和時間，一起度過這樣的時光。」

他也提到，希望這次見面會能跟粉絲更近距離地交流，並創造難忘的回憶。由於金南佶上次見面會創下近3小時的紀錄，此次也有粉絲敲碗活動能超過5小時。

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4月中則是韓國樂團LUCY接力，他們去年來台灣開唱時，挑戰唱跳台灣的「LUCY國民健康操」，在社群平台上掀起熱烈迴響，成員崔庠燁今天透過主辦單位表示，「這是我最難忘的瞬間之一，藉由這次經歷，讓我感覺和台北的距離更近了一步。」他也對上次在夜市吃到的大腸麵線印象深刻，希望能再次享用。

對於再度來台，成員趙元祥表示，早耳聞台灣的理髮店會在洗頭時幫忙做出有趣髮型，很想和夥伴們挑戰看看；成員辛禮贊則說有間按摩店是來台必訪，希望這次也能再訪。（編輯：陳政偉）1140321