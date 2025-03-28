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張孝全拍「器子」苦練動作戲 婁峻碩被壓倒喊心動

2025/3/28 19:39（3/28 19:51 更新）
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電影「器子」4月即將在台上映，28日舉辦宣傳記者會，演員張孝全（左）、婁峻碩（右）出席受訪，分享準備角色的過程。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月28日
電影「器子」4月即將在台上映，28日舉辦宣傳記者會，演員張孝全（左）、婁峻碩（右）出席受訪，分享準備角色的過程。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月28日
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（中央社記者王心妤台北28日電）電影「器子」導演簡學彬今天率演員張孝全、婁峻碩受訪，張孝全表示，因為動作戲多，一週就要訓練3天，強度較過往拍攝高許多，婁峻碩則笑說，被張孝全壓住時心裡小鹿亂撞。

張孝全在「器子」飾演為妻女報仇的棒球教練，並以私刑對待仇家，有釘槍射手、電椅刑求等殘酷動作戲，他今天受訪表示，李杏的水刑是最殘酷的，也讓他最有壓力，「她說沒關係就直接來。所以她如果有被嗆到，就是真的嗆水。」

張孝全表示，因為片中有大量對手戲，動作訓練量也較其他作品提高許多，一整套訓練完整做完大概就要3個小時，訓練初期甚至不用為了角色忌口，因為熱量很快就會被訓練消耗掉。

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婁峻碩這次跟張孝全有對打戲，他笑說，被張孝全壓在地上時，感受得到對方的帥氣，心中還有小鹿亂撞的感覺；另一場要一對多的打戲，他自認表現不夠好，因為擔心誤傷對手演員，反而會下意識地避開或是收手。不過簡學彬對他的演出表示滿意，且透露工作人員都稱讚婁峻碩的演出。

「器子」將於4月11日上映。（編輯：陳政偉）1140328

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#張孝全
#婁峻碩
犯罪動作電影「器子」28日在台北舉辦宣傳記者會，演員張孝全（左）、婁峻碩（右）與導演簡學彬（中）合體出席，分享拍攝點滴。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月28日
犯罪動作電影「器子」28日在台北舉辦宣傳記者會，演員張孝全（左）、婁峻碩（右）與導演簡學彬（中）合體出席，分享拍攝點滴。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月28日
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