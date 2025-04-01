阿美族畫家優席夫遠征國際 新節目探索原民創作現場

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（中央社記者洪素津台北1日電）旅居英國愛丁堡的阿美族畫家優席夫擔任TaiwanPlus節目Yosifu's Cultural Canvas主持人與嚮導，帶領觀眾走進原住民文化創作現場，深入探索身分、土地與藝術間的關係。

TaiwanPlus節目Yosifu's Cultural Canvas將以優席夫（Yosifu Kacaw）豐富創作經驗和真摯情感，親訪多位藝術家並參與創作活動，介紹原民文化如何在不同世代創作者努力下，於現代環境的挑戰中找到自己的路。

優席夫是國際知名畫家，阿美族人，在花蓮玉里馬太林部落出生、成長，年輕時曾在台北討生活，後因樂團夢碎，赴英國愛丁堡定居，藉油漆、調酒、送貨等零工謀生，因緣際會開始繪畫創作。

優席夫受安迪．沃荷（Andy Warhol）、保羅．高更（Paul Gauguin）等藝術家影響，他的作品用色鮮明，並在找尋自我的過程中融入原住民與現代社會元素。

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歷盡憂鬱症、作品無人問津等困頓，優席夫的創作漸受矚目，經久累積而揚名國際。目前優席夫長居愛丁堡，仍不斷與台灣各界進行藝術合作，也熱心推廣原住民文化，扮演族人與世界的橋梁。

對於此次主持，優席夫透過新聞稿分享，節目希望能以藝術家帶路方式，讓社會大眾重新認識台灣的人文之美與厚度。在蒂摩爾古薪舞集完成的身體畫布之舞，更讓他難以忘懷，「看完了之後，我自己感動得流淚了，這是我情感投入最真實的1集，整個拍攝的角度還有音樂選擇，真的很有質感與美感，謝謝團隊們的辛苦。」（編輯：張雅淨）1140401