孫鵬飾更生人不怕被定型 盼與愛兒孫安佐同演

（中央社記者洪素津台北1日電）演員孫鵬在大愛新劇飾演更生人，而近來孫鵬大多演出黑道大哥系列角色，他坦言不怕被定型，「接重複角色對演員來說是福氣」；至於兒子孫安佐近況，孫鵬笑稱希望和兒子演同一部劇。

孫鵬、范瑞君、游安順今天出席大愛劇「九如一家人」宣傳記者會，3人一起分享拍戲甘苦，孫鵬飾演的是洗白後的大哥，表面上提供工作給更生人，沒想到他私底下一肚子壞水，孫鵬分享，「是要讓看戲的年輕人或家人了解，選擇工作時要慎選老闆」。

而孫鵬不論在電影或電視都成了「大哥專業戶」，他說演戲快40年了，從來沒有怕被定型過，「因為可以接重複的角色，對演員是一個福氣，演大哥以後人家就不找你演大哥，那也是一種否定」，不斷被找去演大哥、不斷的被找去演家暴的爸爸，也是另類的肯定。

而問起兒子孫安佐的近況，孫鵬透露孫安佐快退伍了，且性格變得沈默寡言，面對兒子的變化感到欣慰，「他對軍旅生活感到開心，他不會抱怨，滿有興趣，體能戰技或是思想教育方面．沉默寡言是一個形容詞，就是變穩重一點點，男孩子都當過兵，經過部隊教育，看事情角度不一樣。」

未來孫鵬雖希望兒子繼續當職業軍人，但同時也希望能和他一起在影劇圈發展，「我會希望他能盡量參與影視工作，希望他能夠嘗試不同的領域，雖跟YouTuber不一樣，他以前也演過戲，他要創造出好的作品，有意義的作品，希望有一天跟他演到同一部戲，戲裡可以家暴的，開玩笑的。」

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游安順則在劇中被范瑞君被譏笑是無用男人，常會言語暴力或酒後失控。范瑞君分享大愛劇的家暴戲拍攝手法屬於意象式，可能連聲音都沒有，「可是我們兩個喊到聲嘶力竭，他也是打到筋疲力盡，我們兩個在地上爬來爬去、追來追去，休息的時候兩個人都在喘」。

范瑞君分享自己飾演的媽媽很有趣，劇中的兒子黃鐙輝常跟媳婦李杏吵架，而范瑞君不是勸架，最常跟媳婦李杏說的就是，「若不合就離一離啦」，和世俗的婆婆很不相同。（編輯：李亨山）1140401