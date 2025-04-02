方文山新創「青花瓷」藝術屏風 基隆美術館展出

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（中央社記者王寶兒台北2日電）歌手周杰倫演唱「青花瓷」深入人心，作詞人方文山受基隆美術館邀請，3月起推「方道文山流」特展，其中為基隆新創「月色被打撈起」藝術屏風，將觀眾熟悉的「青花瓷」歌詞融入其中。

「方道文山流」特展自3月26日開展至今，吸引許多民眾慕名前去觀展，其中展出近40件裝置藝術。方文山創作裝置藝術可追溯至2020年，他認為，音樂詞句可以有不同的展現方式延續價值。

5年來，方文山嘗試將自己喜愛的元素如秩序美、結構美、古文字、機械齒輪、儀錶板等，一一結合文字作品，發展成「蒸氣龐克」、「龐克貓潮流公仔」及「文字裝置藝術」3大系列典藏品。此次民眾可在展覽一探經典，從中找到「東風破」、「菊花台」、「千里之外」、「紅顏如霜」等熟悉作品的不同面貌。

展品一大亮點當屬近2公尺高的藝術屏風「月色被打撈起」，這也是方文山為基隆全新創作作品。方文山今天透過新聞稿提到，基隆具有山海景緻，夜晚漁火和月色別具詩意，一如「青花瓷」歌詞描寫「天青色等煙雨，而我在等妳。月色被打撈起，暈開了結局，如傳世的青花瓷自顧自美麗…。」

方文山解釋，屏風深淺2面視覺呈現作品構想，「淺色面以楷書為主軸，西夏文輔寫動詞、副詞、介詞、助詞、連接詞。因為西夏文線條結構繁複，兩款文字交錯造就對稱平衡美；而深色面則以草書為主，兩面不同文字體系顛覆漢字傳統書法形式，讓作品視覺有詩的語境。」

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基隆市長謝國樑今天也前去觀展，欣賞方文山藝術美學，方文山特別致贈代表作品「龐克貓-紅顏如霜」給基隆美術館，並由謝國樑代表受贈。謝國樑表示，很感謝方文山為基隆新創「月色被打撈起」藝術屏風，可說「意境悠遠、詩意盎然。」，熱情邀請大家到基隆一遊，欣賞方文山獨創藝術之作。

「方道文山流」特展即日起於基隆美術館M01展廳展出至4月19日。（編輯：李亨山）1140402