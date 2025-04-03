木村拓哉讚鳳梨酥驚為天人的美味 有望在台拍YouTube影片

（中央社記者王心妤台北3日電）日本天王木村拓哉今天出席在台灣的代言記者會，他再度提及曾在社群分享的台灣伴手禮鳳梨酥，稱讚是驚為天人的美味，也透露此次在台期間有機會拍攝影片上傳個人YouTube頻道。

木村拓哉為代言產品來台宣傳，他表示，上次拍攝廣告時有拿到台灣團隊贈送的伴手禮鳳梨酥，「我吃後覺得驚為天人，好吃到不行，我也有放到Instagram上，聽說店家生意也好到爆。」他提到，「這一次如果可以的話，除了鳳梨酥，我也想要有新的嘗試，對人事物的期待也是一樣的。」

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木村拓哉從2023年底開設個人YouTube頻道，被問到此次是否會在台灣拍攝影片，他表示，「昨天抵台後就看到有YouTube的工作人員圍在一旁，我剛加入YouTube，也希望透過這樣的溝通方式跟大家有近距離互動，想把YouTube當成像遊樂場的地方。我還有一些在這裡的時間，他們一定不會放過我的，我想說：敬請期待吧。」

木村拓哉的凍齡也是熱門話題，他表示，運動對於保持體態很重要，也要打開眼睛看看美的事物，這可以讓他保持在健康狀態，有正向循環後就會保持得很好。另外在現代資訊發達的狀況，有人跟人的互動，「就像大家在現場，有更多的機會，讓心靈更加豐富，這些帶給我們更好的健康狀態。」（編輯：張雅淨）1140403