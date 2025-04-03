木村拓哉鬆口再來台 感謝台灣幫助有難的日本

（中央社記者王心妤台北3日電）日本天王木村拓哉今天出席在台灣的代言記者會，他感謝台灣粉絲支持，還有台灣人總在日本有災難時給予溫暖的幫助，他也表示會再來台灣，有機會有不同類型演出的可能性。

木村拓哉為了今天在台灣的代言記者會，昨天下午搶先來台，逾400名粉絲聚集在松山機場接機，天王魅力不減，今天出席記者會時也親切揮手，甚至主動幫忙搬移道具箱，展現親民的一面。

木村拓哉今天出席記者會分享未來的演出規劃，他表示，比起想挑戰什麼工作或是角色，更注重觀眾想看他展現什麼樣的演出，也會努力展現這一面，「不過這樣想起來我沒演過大家討厭的壞人，有機會的話，想嘗試演出壞人。」

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木村拓哉表示，很開心能透過代言產品來到台灣，「希望有機會可以再次造訪，希望大家能同樣熱情接待我，下次可能是演戲吧！或是拿拿麥克風表演吧！請大家期待。」最後再次被問到是否會再來台灣時，他也回應：「可能會喔！什麼形式都還有可能性，除了上映作品跟大家見面，如果其他作品能有幸參與，也希望大家多多支持跟指教。」

木村拓哉也在記者會尾聲表示，身為日本人除了表演，也很感謝台灣人總在日本發生災難時，給了非常熱情、溫暖的幫助，很謝謝大家。他感謝台灣粉絲甚至會飛到日本看他演出，「很多朋友都讓我有滿滿能量，希望之後能以同樣熱情繼續支持我，我也會有更多能量。」（編輯：林恕暉）1140403

日本天王木村拓哉為保健食品代言，3日在台北出席記者會，他表示，感謝台灣人總在日本發生災難時，給予非常熱情、溫暖的幫助。中央社記者王飛華攝 114年4月3日