陶喆睽違12年新輯 翻唱鄧麗君「千言萬語」

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（中央社記者王心妤台北15日電）金曲歌王陶喆睽違12年推出新專輯「STUPID POP SONGS」，並翻唱鄧麗君的「千言萬語」。他表示，要在保留原作感情跟精神下，加入新元素很難，近半年才完成這首歌。

陶喆今天透過唱片公司表示，在音樂產業逾25年，也會思考自己是否還有價值，尋找自我存在的意義、保持新鮮感也成為追求目標，新專輯就是思考結晶，想透過歌曲傳遞情感跟線索，也許某刻會觸動某些人。

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陶喆此次翻唱鄧麗君的「千言萬語」，他表示，「每次決定是否要翻唱一首歌，我的目標都是，能不能為這首歌帶來新的生命、新的面貌。其實現在大家聽到的這個版本，是我這半年才完成的。」

他並提到，最難的部分是要加入哪些新元素，把情感表現得更突出，但也要顧慮原作精神，不能過度扭曲，「至於我有沒有做到，就交給你們來評斷了。」（編輯：吳素柔）1140415