果陀音樂劇三個傻瓜 聶雲避看電影版

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）果陀劇場獲授權改編同名電影的華文音樂劇「三個傻瓜」，5月將首演。擔任特別主演的聶雲認為，這不是重拍，是全新製作，他選擇避開觀看電影版，怕看多了會想模仿。

距離演出不到1個月，果陀劇場近期陸續推出2首主題曲，讓劇迷搶先聽。劇團今天透過新聞稿分享，音樂設計丁乙恆為「三個傻瓜」演員量身打造21首曲子。

女主角李霈瑜（大霈）從主持人跟歌手身分，到首次挑戰音樂劇演出，一直誠惶誠恐。她分享日前進錄音室唱主題曲，就像在闖關一樣，面對一些無法駕馭的高音，在老師鼓勵與指導下，成功突破歌唱難關，讓她驚呼：「原來一切困難都是有破解法！」

扮演三傻之一的蔡昌憲表示，在確定接演後，看了電影版本深受感動；另對自己與楊奇煜、竺定誼的默契也感到驚喜，3人事前曾口頭自創擊掌打招呼動作，在沒有彩排情況一次到位，讓他相當期待3人舞台上的共同表現。

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詮釋學院院長的聶雲，則選擇完全不看「三個傻瓜」電影版，他認為這是全新製作，尤其導演梁志民和音樂設計都有重新的想像和製作，「我怕看太多了，會想要模仿而被影響。」

「三個傻瓜」由楊奇煜、李霈瑜、蔡昌憲、竺定誼、陳大天、張郁婕、聶雲主演，將於5月2日至6月15日巡迴台北、台南、高雄、台中演出。（編輯：吳素柔）1140415