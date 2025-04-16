蕭亞軒髖關節骨折動5次手術 勤做復健盼重返舞台

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（中央社記者洪素津台北16日電）歌手蕭亞軒2022年因髖骨關節骨折，讓原定的巡迴演會喊卡，3年來蕭亞軒積極治療，除更換人工髖關節外，也動了5次手術，只是術後復健讓身心靈受折磨，如今身體終於好轉近8成。

蕭亞軒（ELVA）今天透過社群媒體表示，她在2022年發現右髖關節骨折，但為已排的工作行程，儘管痛到不行，連走路都困難，但仍吞止痛藥咬牙上工，只是就醫術後又操之過急，導致受傷範圍擴大，這讓她前後共進行5次手術，每一次都至少3個月的恢復期。

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蕭亞軒為復出努力復健，但她很非常擔心從此無法回到舞台，常常焦慮到暴哭，這段時間可是說是陷入人生最低潮，幸好蕭亞軒靠著過人的意志力，與親友、復健師鼓勵，咬牙撐過來。

經紀人透露，目前蕭亞軒復健已經不會那麼痛了，也和舞蹈老師開始簡單的律動，身體狀況已恢復8成，距離重新站上舞台，只差最後一哩路，目前也有進行幾項計畫，要粉絲拭目以待，敬請期待ELVA 2.0。（編輯：李亨山）1140416