郭靜4年後重返熟悉舞台 6/21華山開唱

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（中央社記者龍柏安台北16日電）相隔4年，「純愛天后」郭靜將重返最熟悉的舞台，今天宣布6月21日將站上華山Legacy舞台，舉辦全新個人專場「郭靜2025天亮之前演唱會」，期待和歌迷分享彼此生活中的點滴。

從2008年的「下一個天亮」開始，郭靜唱過的每一段旋律都深藏青春的回憶與情感。她用聲音記錄成長，也用音樂陪伴大家度過愛情、低潮、希望與重生。

郭靜今天透過唱片公司發布新聞稿，宣布6月21日將在華山Legacy舉辦全新個人專場「郭靜2025天亮之前演唱會」，聲明中她透露，華山Legacy是她「最像家的舞台」，對她來說，Legacy不只是表演空間，更是與歌迷近距離互動的起點。

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相隔4年再次站上最熟悉的舞台，郭靜透露，比起興奮或緊張，更像是一種放鬆的期待，「期待能和許久未見的你們近距離互動，像老朋友一樣一起唱歌、談心，分享彼此生活中的點滴。」

演唱會門票將於4月18日中午12時正式開賣，購票可洽寬宏售票、OK及萊爾富便利超商。（編輯：李亨山）1140416