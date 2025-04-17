新生代男星組CP 警察造型帥到路人「想報案」

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（中央社記者王寶兒台北17日電）首部獲選金馬創投的BL影集「整個世界，只有你連上了我」殺青，新生代男星劉育仁、邱以太在劇中組CP，劉育仁警察造型在拍攝期間還被網友拍下，讓網友喊「想報案」。

「整個世界，只有你連上了我」改編自作家Beck同名人氣小說作品，由好勁影業有限公司製作，合影視、瀚草文創、高雄人、文化內容策進院、好勁影業、好靚仔娛樂聯合出品，「壞男孩」導演游智涵執導。

故事描述邱以太飾演的內向大學生，從小能看見人與人的情感連線，還以此替別人解決感情疑難雜症，但他自身卻是「無線之人」，直到邂逅劉育仁飾演的正直警察大緯，兩人竟撞出第1條連線，自此譜出1齣青春浪漫喜劇。

游智涵今天透過新聞稿表示，故事核心就是「相信這世界上一定有個人在等待你，一個可以了解你的人」；最初選角階段煩惱許久，幸運找到邱以太及劉育仁這對新鮮組合，「兩人拍攝過程中的化學反應，完全超越我的想像」。

邱以太與劉育仁是首次搭檔，但默契十足，邱以太認為，最大挑戰是表現出內向模樣，「佳凱跟全世界都沒有連線，個性比較孤僻，渴望跟別人連線，因為他的個性跟我差非常多，花蠻多時間在揣摩角色。」

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劉育仁則被人物間真摯情感打動，加上警察設定，讓他決定接演，他分享：「我爸爸也是警察，以前常想像自己當警察會長怎樣，這點很吸引我。」

劉育仁的警察造型日前也意外曝光，網友拍到他站在路邊等戲，便在社群平台上發文詢問：「好想知道這個帥警是誰？」引來網友熱議，還有人回應：「現在報案要排隊，都是警察太帥惹禍。」（編輯：陳仁華）1140417