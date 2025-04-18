印度片「神燈怪盜」主角來台 想帶鳳梨酥當伴手禮

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（中央社記者王心妤台北18日電）印度電影「莫萊塢之神燈怪盜」在金馬奇幻影展放映，導演吉辛拉爾及男主角托維諾湯瑪斯來台。托維諾湯瑪斯今天笑說，這次去了台中及宜蘭玩，也想帶鳳梨酥當伴手禮。

吉辛拉爾（Jithin LAAL）與托維諾湯瑪斯（Tovino Thomas）今天接受台灣媒體訪問，托維諾湯瑪斯首次來台，他說，比起參觀觀光客景點，更想體會在地人生活，也吃了許多小吃，可惜沒記得菜名，他可能會帶鳳梨酥等回去，他覺得最重要的是這次來台灣的回憶，這是最有保存價值的東西。

托維諾湯瑪斯表示，很喜歡宜蘭的平靜氛圍，有機會也想帶家人來台灣，甚至環島旅行，「來之前我本來就有看一些台灣的影像，但來這邊之後，我更加了解台灣的文化」。

托維諾湯瑪斯透露，此次一人分飾3角，相當有挑戰，從跑步、笑容都要演出完全不同的樣子。吉辛拉爾表示，這是他第一次當導演，但兩人認識許久，從一開始就決定，一定要讓托維諾湯瑪斯飾演男主角。

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托維諾湯瑪斯說，這次希望在電影中放入議題討論，像是種姓制度等，「雖然是虛構故事，但我想要傳遞一些普世價值的討論，讓大家都能夠了解」。

此片在金馬奇幻影展放映，仍有票券販售中。（編輯：管中維）1140418