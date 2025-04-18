破億串流歌手LAUV開唱倒數 高雄5/28獨家巡演

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）美國歌手LAUV憑藉一曲I Like Me Better迅速爆紅，更於全球創下超過20億次收聽佳績。LAUV全新巡迴Lauv's I Love You, Mean It Tour曝光，他將於5月28日重返高雄開唱。

LAUV來自美國加州，不到14歲便開始彈琴與創作，2017年憑一曲I Like Me Better風靡全球，不僅在美累積500萬銷量，更於全球創下超過20億次收聽佳績。隨後陸續推出Mean It、Paris in the Rain等破億代表作，人氣扶搖直上。

他的才華也吸引韓國天團防彈少年團（BTS）等歌手邀約合作，還為皮克斯電影「元素方城市」創作主題曲，展現全方位才華。他表示，未來還有更多音樂與愛要和歌迷一起分享。

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LAUV曾於2023年攻下高雄巨蛋。根據現場演出主辦商Live Nation Taiwan發布的新聞資料，LAUV將於5月28日在高雄流行音樂中心開唱。

新聞資料指出，歌迷只要登錄Live Nation Taiwan會員，就可在4月23日上午11時至晚間11時59分搶先購票，詳情請見：www.livenation.com.tw。4月24日上午11時起，拓元售票系統全面開賣。（編輯：戴光育）1140418