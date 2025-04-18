「海角七號」中孝介涉猥褻男性 獲不起訴處分

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（中央社記者戴雅真東京18日專電）曾演出電影「海角七號」的44歲日本歌手中孝介3月在東京都內的錢湯（澡堂）涉嫌猥褻一名男性，遭警方當場逮捕。東京地方檢察廳已經對他做出了不起訴處分。

共同社報導，對於涉嫌在錢湯對一名男性施以猥褻行為，而以不同意性交罪現行犯遭到逮捕的中孝介，東京地檢做出了不起訴處分，處分日期為16日。地檢並未說明不起訴的理由。

事件發生於3月28日零晨2時左右，中孝介因為涉嫌在品川區的錢湯內對一名坐在椅子上睡覺的男性進行猥褻行為，而被當場逮捕。

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中孝介出生於鹿兒島縣奄美大島，1997年開始自學島歌，琉球大學畢業後於2006年出道，同年11月，他在華語圈發行專輯，獨特唱腔被譽為「地表上最溫柔的聲音」，成功登上台灣音樂排行榜首位。

中孝介在2007年4月發行的「花」成為長期霸榜的熱門歌曲。他也曾在2008年上映的電影「海角七號」中客串演出，因此在台灣、中國等地擁有人氣。近年他的活動主要以現場演出為主。（編輯：陳承功）1140418