進擊的巨人歌手樋口愛6月訪台 樂與台灣歌迷相會

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（中央社記者王寶兒台北22日電）曾為日本動畫「進擊的巨人」演唱片尾曲「惡魔之子」破億次點閱，日本人氣歌手樋口愛6月將2度訪台舉辦專場，她興奮表示，去年來台演出對樂迷印象非常深刻，能再見真的很開心。

樋口愛自2016年出道至今，擁有療癒但又極具爆發力的歌聲，2022年為「進擊的巨人」創作的「惡魔之子」，該曲目前在Youtube頻道觀看次數已突破1.6億，她為日本人氣動畫「孤獨搖滾！」創作的主題曲也廣為受矚。

繼去年4月訪台開唱，樋口愛今天透過寬宏藝術表示，距離上次見到台灣歌迷已經過了1年，「很高興我們又能見面了，謝謝大家的支持，這次會帶來全新舞台和內容，也希望大家都會喜歡。」

樋口愛也開心地說，上次來台吃了很多好吃的美食，這次如果有時間，希望可以在台北街頭逛逛，再嚐嚐美食，期待6月到來。

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此次演唱會將集結樋口愛出道以來精華，她將攜手樂團，以全樂隊形式呈現其經典作品與最新創作，包含為「進擊的巨人」創作的「惡魔之子」、「孤獨搖滾！」主題曲等，同時，她也將帶來多首為其他藝人創作的歌曲，一展多元音樂風格與創作實力。

樋口愛演唱專場HIGUCHI AI ALL TIME BEST BAND TOUR in Taipei預計於6月22日在台北Legacy舉辦，門票將於25日中午12時啟售。（編輯：陳清芳）1140422