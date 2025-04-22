空拍4大洲看見狂野天空 自然紀實頻道首播

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）響應4月22日世界地球日，國際自然紀實頻道 Love Nature 推出「狂野天空」節目，透過空拍呈現橫跨4大洲的珍貴自然與生態影像，今晚8點在頻道首播。

根據杰德影音發布新聞稿，節目深度探索極端氣候如何重塑物種的生活策略與生存樣貌，結合MOD、Hami Video、台數科、TBC台灣寬頻、大大寬頻等多家平台，號召全民一同以行動守護地球、實踐永續。

「狂野天空」由國際知名的澳洲製作公司WildBear Entertainment製作，製作人查登亨特（Chadden Hunter）曾參與「地球脈動」（Planet Earth）、「七個世界，一個星球」（Seven Worlds, One Planet）等熱門自然生態作品。

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節目聚焦氣候變化如何主導全球生命節奏，製作團隊深入澳洲、北美洲、非洲與南美洲等地，實地拍攝從季風、極地渦旋、乾旱到天空之河的壯觀景象。

其中包括澳洲生物靜待雨季、北美面對嚴冬暴風、非洲動物為水而遷徙、南美雨林自成氣候系統。透過4K高畫質影像與細膩敘事，展現不同物種如何運用智慧與本能，於氣候巨變中找到生存之道。（編輯：李亨山）1140422