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李安父親三部曲 國家影視聽中心回顧創作初心

2025/4/23 16:07（4/23 16:21 更新）
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國家影視聽中心將在5月透過大銀幕播放國際名導李安的「父親三部曲」，依序為「推手」、「囍宴」和「飲食男女」，這3部電影其實都是在談他的父親，透過男主角郎雄（左）精湛的演出，為這3種不同性格、不同職業的父親增添情感共鳴。圖為「推手」劇照。（國家影視聽中心提供）中央社記者龍柏安傳真 114年4月23日
國家影視聽中心將在5月透過大銀幕播放國際名導李安的「父親三部曲」，依序為「推手」、「囍宴」和「飲食男女」，這3部電影其實都是在談他的父親，透過男主角郎雄（左）精湛的演出，為這3種不同性格、不同職業的父親增添情感共鳴。圖為「推手」劇照。（國家影視聽中心提供）中央社記者龍柏安傳真 114年4月23日
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（中央社記者龍柏安台北23日電）國際名導李安執導的「父親三部曲」，堪稱是他早年創作的核心，國家影視聽中心為慶賀他2月獲美國導演工會頒發終身成就獎，將透過大銀幕再次回顧李安創作初心。

出身台南的李安，今年2月獲頒美國導演工會（DGA Awards）頒發終身成就獎時，不忘替台灣發聲：「我生長在台灣，如今站上這個舞台，就像是實現了美國夢。」這段真情流露的發言，感動了無數國人。

李安的父親三部曲，依序為「推手」、「囍宴」和「飲食男女」，這3部看似毫無相關的電影，其實都是在談他的父親，「有些對白就是他說過的話，許多都是我家的事。」

李安將父親不善表達情感、充滿威嚴的典型亞洲父親形象，轉化成為創作養分，透過演員郎雄精湛的演出，為這3種不同性格、不同職業的父親，增添情感共鳴。

值得一提的是，「推手」在第28屆金馬獎入圍9項大獎，最終拿下最佳男主角、最佳女配角及評審團特別獎；「囍宴」當年在柏林影展首映，也為台灣拿下第1座柏林金熊獎及首次奧斯卡金像獎最佳外語片提名。

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「飲食男女」口碑也不遑多讓，不僅持續在西方電影世界發酵，更獲得美國金球獎、奧斯卡金像獎「最佳外語片」提名。

國家電影及視聽文化中心歡迎李安的影迷們加入會員入館觀賞。（編輯：吳素柔）1140423

李安
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