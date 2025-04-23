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無懼肺腺癌零期「霹靂火」秦楊辦公益演唱會追夢

2025/4/23 16:22
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（中央社記者洪素津台北23日電）資深藝人秦楊進入演藝圈30年，近年來努力追夢，舉辦霹靂火秦楊公益巡唱會。秦楊透露日前被檢查出肺腺癌零期，但讓他更困擾的是骨刺，目前正積極治療中，非必要也不想動手術。

秦楊闖蕩演藝圈多年，當年以8點檔「霹靂火」爆紅，今年他希望自己勇於追夢，所以在9月13日舉辦「霹靂火秦楊公益巡迴演唱會」，演唱會中會邀請當年火紅8點檔「霹靂火」的主要演員群，還有不少當紅歌手一起來做公益，內容也會重現「霹靂火」的精彩片段。

秦楊今天說：「入行35、36年了，我想勇敢追夢，夢想不完成的話我擔心沒時間，今年一定要完成，人有旦夕禍福，今天眼睛睜開好好的，下一秒不知會怎樣」。

秦楊表示，演唱會收入扣除必要成本後，盈餘會捐5%給惠明盲校經費照顧重度視障的朋友，「拜託親朋好友認購門票再轉送中低收入戶，做到百分之百實質上的公益」。

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秦楊也分享近況，他透露自己被診斷出肺腺癌零期，目前仍積極追蹤，但讓他更困擾的是骨刺，但現在並不傾向開刀，「只要動刀都有風險，要養老婆、孩子，怕動刀看不到各位」，至於和老婆的婚姻狀況，秦楊打包票說是永遠不會離婚，「因為老婆是娶回來疼的，不是娶回來離婚的」。

說到兒子，秦楊滿臉驕傲，他表示，兒子在建中打籃球校隊，「他想往哪個方向發展我都支持」，但秦楊特別叮嚀兒子絕對不能碰毒，「一碰毒品傾家蕩產」。（編輯：李亨山）1140423

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