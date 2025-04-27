林哲熹極地喜遇北極熊 若有世界末日已擬逃難路線

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（中央社記者洪素津台北27日電）演員林哲熹、温貞菱、姚愛寗隨節目深入北極、帛琉、挪威，觀察全球暖化現象。林哲熹到北極14天，除了觀察冰川，還幸運遇到北極熊；對於世界末日話題，他笑稱已擬逃難路線。

林哲熹、温貞菱、姚愛寗應公視節目「下課花路米全球暖化系列」之邀，親臨暖化第一線，觀察全球暖化現象，以實境探索方式參與研究、挑戰冒險、挖掘故事、深度解讀全球暖化問題的嚴重性，同時更帶著3名對「氣候變遷」議題有濃厚興趣的國中小學生一起去探索。

林哲熹、温貞菱、姚愛寗今天出席節目宣傳記者會，分享拍攝過程有趣的事情。林哲熹去年7月和小朋友們一起到北極探索做實驗，旅途過程中，林哲熹除了驚喜遇見北極熊以外，也感受到現在的小學生們相當自律，和自己以前的學習環境十分不同，他很期待能跟自己未來的小孩一起互相學習。

温貞菱跟著小朋友一起到帛琉，印象最深刻的是去探索水母湖，結果那麼大的湖只看到1隻水母，唯一的1隻水母還是白化的，這讓温貞菱相當衝擊。

姚愛寗深入到挪威去「撿大便」，那裡有特有的「大便獵人」來維持環境整潔，絕對不能讓排泄物污染環境。

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日本漫畫家竜樹諒曾預言7月5日有大災難，對於世界末日的話題，林哲熹笑稱已擬好逃難計畫，會帶著太太跳上朋友的悍馬越野車，逃到北投山上。

姚愛寗提及15歲寵物兔已沒有多少時間，現在是呈現癱瘓狀態，如果有世界末日，就跟著牠一起走。（編輯：管中維）1140427

兒少節目「下課花路米」全球暖化系列將播出，藝人温貞菱（圖）27日下午出席記者會宣傳。中央社記者吳家昇攝 114年4月27日

藝人林哲熹（圖）27日下午出席兒少節目「下課花路米」全球暖化系列記者會，關注環境議題。中央社記者吳家昇攝 114年4月27日