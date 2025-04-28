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羅志祥新片飾網紅 吐媽媽病況每天都像全新開始

2025/4/28 13:55（4/28 14:11 更新）
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歌手羅志祥（圖）近日忙著拍攝電影「我的網紅女兒」，久未拍攝電影的他相當興奮，強調會帶媽媽去看。中央社記者洪素津攝 114年4月28日
歌手羅志祥（圖）近日忙著拍攝電影「我的網紅女兒」，久未拍攝電影的他相當興奮，強調會帶媽媽去看。中央社記者洪素津攝 114年4月28日
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（中央社記者洪素津台北28日電）藝人羅志祥在新片「我的網紅女兒」中飾演網紅，久未拍電影的他相當興奮，強調會帶媽媽去看。日前羅志祥公開母親罹患阿茲海默症，他透露媽媽現在每天生活都像全新的一天。

王識賢、羅志祥、張懷秋、孫鵬、陳怡佳、王宣、白吉勝等人演出由黃騰浩監製的「我的網紅女兒」，今天電影劇組舉行媒體探班。羅志祥透露這次飾演一名8+9網紅，在片中是黑社會，但真實性格相當膽小。他也提到很久沒拍電影，等上映一定會帶媽媽去看。

羅志祥日前公開媽媽罹患阿茲海默症，他提到，這次演電影有回家跟媽媽分享，但才跟媽媽講過，她馬上就忘記；媽媽也忘記自己染頭髮，隔天早上看到自己黑髮還疑惑，「我又再跟媽媽解釋，媽媽很可愛，現在她少了很多煩惱，每天像全新的一樣，開開心心的，我覺得滿好的」。

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母親節將至，孫鵬透露正和兒子孫安佐一起準備母親節驚喜給狄鶯。孫鵬表示，如果狄鶯跟兒子吵架一定會力挺狄鶯，「這樣我晚上才可以好好睡覺」；孫鵬更放閃前幾天才和狄鶯去海邊漫步約會，年紀大了牽牽小手、聊聊天，就覺得很幸福了。

王識賢和陳怡佳演出父女，王識賢表示，戲外就很聽女兒的話，自己心態也比較年輕，不過如果女兒和老婆吵架要挺誰確實是個難題，自己應該會先安撫好老婆、再安撫女兒。（編輯：張雅淨）1140428

#狄鶯
#阿茲海默症
#孫鵬
#王識賢
#羅志祥
演員羅志祥（左起）、王識賢、陳怡佳、張懷秋合作拍攝電影「我的網紅女兒」，28日暢談拍攝新片甘苦。中央社記者洪素津攝 114年4月28日
演員羅志祥（左起）、王識賢、陳怡佳、張懷秋合作拍攝電影「我的網紅女兒」，28日暢談拍攝新片甘苦。中央社記者洪素津攝 114年4月28日
演員王識賢（左）與孫鵬（右）近日忙拍攝電影「我的網紅女兒」，2人在片中有不少對手戲。中央社記者洪素津攝 114年4月28日
演員王識賢（左）與孫鵬（右）近日忙拍攝電影「我的網紅女兒」，2人在片中有不少對手戲。中央社記者洪素津攝 114年4月28日
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